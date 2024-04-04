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18:29, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе переименуют Екатерининскую площадь

В Одессе переименуют Екатерининскую площадь в Европейскую

Фото: Peter Seyfferth / Globallookpress.com

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала городскому совету переименовать Екатерининскую улицу и площадь в центре города в Европейскую. Об этом сообщает «Украинская правда».

Помимо этого, горсовет планирует изменить названия улицы Жуковского на Леси Украинки, а улицы Бунина на Полицейскую.

На заседании также обсуждалось переименование улицы Пушкинской, но члены комиссии, как сообщает издание, разошлись во мнениях и обсуждение продолжится.

Ранее стало известно, что комитет Верховной Рады Украины по местному самоуправлению решил переименовать ряд населенных пунктов в рамках «деколонизации».

Украинские власти планируют изменить названия двух городов, которые находятся под контролем России в Луганской народной республике (ЛНР) — Северодонецк предлагается называть Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском.

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      Валентин Карант
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