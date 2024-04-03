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20:00, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине решили переименовать находящиеся под контролем России города

Верховная Рада Украины решила переименовать Северодонецк и Первомайск в ЛНР

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Комитет Верховной Рады Украины по местному самоуправлению решил переименовать ряд населенных пунктов в рамках «деколонизации». Об этом заявил замглавы комитета Роман Лозинский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В том числе украинские власти планируют изменить названия двух городов, которые находятся под контролем России в Луганской народной республике (ЛНР). Так, Северодонецк предлагается называть Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском.

Кроме того, планируется изменить названия городов в ряде областей Украины. Першотравенск в Днепропетровской области должен быть переименован в Шахтерское, Красноград и Первомайский в Харьковской области будут называться Берестин и Златополь соответственно, Ватутино в Черкасской области переименуют в Багачево, а город Дружба в Сумской области — в Журавское.

Ранее стало известно, что на Украине решили переименовать село Ватутино в Харьковской области в Залужное. Всего переименованию планируют подвергнуть десятки населенных пунктов.

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      Александр Курбатов
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