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16:13, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине решили переименовать село Ватутино в Залужное

Рада Украины решила переименовать село Ватутино Харьковской области в Залужное

Фото: Стрингер / РИА Новости

Комитет Верховной Рады Украины решил переименовать село Ватутино Харьковской области, которое названо в честь генерала Николая Ватутина, в Залужное. Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram.

«Комитет по местному самоуправлению на своем сегодняшнем заседании принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в село Залужное», — проинформировала она.

Кроме того, город Ватутино Черкасской области предложили переименовать в Богачево. Геращенко добавила, что будут переименованы десятки населенных пунктов.

Ранее в подконтрольном киевским властям Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь украинского националиста Романа Шухевича. Глава местной городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что получили новые названия 16 улиц, одна площадь, один проспект, два проезда и четыре переулка — всего 24 топонима.

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      Кристина Есикова
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