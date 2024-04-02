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12:41, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь украинского националиста

Глава ГВА Херсона Мрочко: улица Кутузова переименована в честь Шухевича

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь украинского националиста Романа Шухевича. Об этом в Telegram сообщил глава местной городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей. Соответствующее распоряжение уже подписано. Получили новые названия 16 улиц, одна площадь, один проспект, два проезда и четыре переулка — всего 24 топонима», — говорится в публикации.

Среди прочего были также переименованы улицы, названные в честь русских писателей: улицу Достоевского назвали в честь Михаила Коцюбинского, улицу Тургенева — в честь Елены Пчилки, а улицу Грибоедова — в честь Ивана Багряного.

Ранее в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.

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      Глеб Палехов
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