В Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь украинского националиста

Глава ГВА Херсона Мрочко: улица Кутузова переименована в честь Шухевича

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне улицу Кутузова переименовали в честь украинского националиста Романа Шухевича. Об этом в Telegram сообщил глава местной городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей. Соответствующее распоряжение уже подписано. Получили новые названия 16 улиц, одна площадь, один проспект, два проезда и четыре переулка — всего 24 топонима», — говорится в публикации.

Среди прочего были также переименованы улицы, названные в честь русских писателей: улицу Достоевского назвали в честь Михаила Коцюбинского, улицу Тургенева — в честь Елены Пчилки, а улицу Грибоедова — в честь Ивана Багряного.

Ранее в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.