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20:07, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

Киевская городская рада переименовала улицу Булгакова в честь Кикабидзе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Городской совет Киева в рамках процесса дерусификации и декоммунизации топонимов принял решение переименовать улицу, названную в честь русского писателя Михаила Булгакова, и дать ей название в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе. Соответсвующее решение опубликовано на сайте местной рады.

«В процессе дерусификации и декоммунизации в столице переименовано еще десять городских объектов. Такие решения приняты сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов. (...) Святошинский район: улица Булгакова — улица Вахтанга Кикабидзе», — отмечается в пресс-релизе.

Также 8 февраля дерусифицировали более 20 улиц в Чернигове. По словам местной городской рады, решение связано с защитой национальных интересов Украины.

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      Глеб Палехов
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