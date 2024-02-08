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15:40, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Чернигове дерусифицировали 21 улицу и три переулка

Городской совет Чернигова переименовал 24 топонима из-за связи с Россией

Фото: Majuro / Wikimedia

Городской совет Чернигова переименовал 21 улицу и три переулка из-за связи топонимов с Россией и СССР. Местные власти заявили о продолжении дерусификации города на сайте Черниговской городской рады.

«Возникла необходимость защиты интересов страны во всех сферах деятельности, в том числе и переименовании объектов топонимики. Решение городского Совета принимается с целью проведения политики очистки городского пространства от топонимов, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих Российскую Федерацию», — говорится в сообщении горсовета.

В пресс-релизе уточнили, что с 2022 года в городе переименовали более 70 топонимов.

8 февраля несколько улиц также дерусифицировали во Львове.

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      Глеб Палехов
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