Во Львове две улицы дерусифицировали на свой манер

Мэр Львова Садовой: улицы Репина и Федорова дерусифицировали

Во Львове две улицы дерусифицировали, изменив фамилии русских исторических деятелей на свой манер. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram.

Улицу в честь первопечатника Ивана Федорова назвали улицей Федоровича. Топоним в честь художника Ильи Репина переименовали в улицу Рипына (Ріпина).

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что регион первым из областей полностью завершил процесс декоммунизации. По его словам, в 2023 году в регионе снесли 312 советских памятников.

В ноябре 2023 года в подконтрольном Киеву Запорожье улицу, названную в честь партизанки Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Мирослава Симнича.