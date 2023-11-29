В Запорожье улицу переименовали в честь боевика УПА

В Запорожье улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика УПА Симнича

В подконтрольном Киеву Запорожье улицу, названную в честь партизанки Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Мирослава Симнича. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Сегодня, 29 ноября, на 21 сессии Запорожского городского совета депутаты утвердили проект решения о переименовании улицы Лизы Чайкиной в честь героя Украинской повстанческой армии Мирослава Симнича», — говорится в сообщении.

В конце октября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне переименовали в честь украинских военных четыре улицы, названия которых были связанные с Россией. В частности, улица имени русского писателя Льва Толстого будет носить имя Романа Набегова, а улицу Алексея Кольцова переименовали в улицу Руслана Сторчеуса.