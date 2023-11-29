Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожье улицу переименовали в честь боевика УПА

В Запорожье улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика УПА Симнича

Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

В подконтрольном Киеву Запорожье улицу, названную в честь партизанки Лизы Чайкиной переименовали в честь боевика Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Мирослава Симнича. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Сегодня, 29 ноября, на 21 сессии Запорожского городского совета депутаты утвердили проект решения о переименовании улицы Лизы Чайкиной в честь героя Украинской повстанческой армии Мирослава Симнича», — говорится в сообщении.

В конце октября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне переименовали в честь украинских военных четыре улицы, названия которых были связанные с Россией. В частности, улица имени русского писателя Льва Толстого будет носить имя Романа Набегова, а улицу Алексея Кольцова переименовали в улицу Руслана Сторчеуса.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

      «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала России

      Россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео

      Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

      Россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом

      Литва призвала ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

      Названы самые популярные кроссовки в мире

      Генсек НАТО опроверг давление альянса на Украину ради перемирия с Россией

      Бывшая участница «Дома-2» подарила матери квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости