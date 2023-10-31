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23:46, 31 октября 2023Бывший СССР

Украинские власти переименовали связанные с Россией улицы в Херсоне

Украинские власти переименовали в Херсоне улицу Льва Толстого

Фото: Nacho Doce / Reuters

Власти Украины переименовали в Херсоне связанные с Россией четыре улицы в честь погибших украинских военных. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Telegram.

В частности, улица имени русского писателя Льва Толстого будет носить имя Романа Набегова, а улицу Алексея Кольцова переименовали в улицу Руслана Сторчеуса. «В честь Влада Ковалева назван переулок Смоленский», — говорится в сообщении. Кроме того, Молодогвардейская улица названа именем Андрея Тарчинского.

Ранее глава украинской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне переименовали сквер Пушкина и Московскую улицу.

Также стало известно, что власти украинского города Днепропетровска (на Украине с 2016 года город носит название Днепр) переименуют 80 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР.

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      Марина Совина
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