Украинские власти переименовали в Херсоне связанные с Россией улицы

Украинские власти переименовали в Херсоне сквер Пушкина и Московскую улицу

В Херсоне изменили ряд связанных с Россией топонимов. Об этом глава украинской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, переименование было произведено после соответствующих общественных обсуждений. В результате сквер Александра Пушкина был переименован в сквер Фонтанный, улица Московская — в улицу Студенческую, а улица Потемкинская, названная в честь основателя Херсона князя Григория Потемкина-Таврического — в улицу имени украинского историка и политического деятеля Михаила Грушевского.

Кроме того, площадь 200-летия Херсона получила название площади Вооруженных сил Украины, площадь 40-летия Победы — площади Непокоренных, а улица Волгоградская была названа Мариупольской.

В августе власти находящегося под контролем Украины города Запорожье переименовали около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Россией. При этом он отметил, что приоритетными новыми топонимами являются названия «в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины».