В Запорожье переименовали почти 70 улиц и площадей, связанных с Россией

Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», — заявил он.

Куртев подчеркнул, что предложения по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. Он отметил, что приоритетными для города являются новые названия «в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.