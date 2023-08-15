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22:43, 15 августа 2023Бывший СССР

В Запорожье переименовали 70 улиц

В Запорожье переименовали почти 70 улиц и площадей, связанных с Россией

Фото: РИА Новости

Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», — заявил он.

Куртев подчеркнул, что предложения по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. Он отметил, что приоритетными для города являются новые названия «в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

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    Марина Совина
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