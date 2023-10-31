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06:58, 31 октября 2023Бывший СССР

В украинском городе переименуют 80 связанных с Россией улиц и переулков

Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР

Фото: Unsplash.com

Власти украинского города Днепропетровска (на Украине с 2016 года город носит название Днепр) переименуют 80 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Об изменении топонимов говорится в указе местного городского совета от 30 октября, передают «Известия».

Согласно документу, улицу имени поэта Владимира Маяковского назовут Скифской, улицу советского космонавта Александра Волкова переименуют в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, улицу героя Советского Союза, летчика Николая Гастелло переименуют в Чепурную, а улица героя Советского Союза, одного из руководителей «Молодой гвардии» Олега Кошевого назовут Сергеевской.

В сентябре прошлого года в центре Днепра появилась улица Степана Бандеры. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. В рамках декоммунизации власти города решили переименовать дополнительно 45 топонимов.

Власти Киева переименовали 40 улиц и площадей города, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. К примеру, Волгоградская улица в Соломенском районе стала улицей имени активиста Романа Ратушного.

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      Марина Совина
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