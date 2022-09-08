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В Киеве переименовали 40 улиц и площадей из-за связи с Россией и СССР

Мэр Киева Кличко заявил о переименовании 40 улиц и площадей, связанных с Россией и СССР

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40 улиц и площадей города, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, переименовали на пленарном заседании горсовета в четверг, 8 сентября. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

«Так что процесс дерусификации продолжается», — завил Кличко.

Например, Волгоградская улица в Соломенском районе стала улицей имени Романа Ратушного. По мнению мэра Киева, Ратушный является «героем-защитником Украины. (…) И то, что с нами (украинцами — прим. «Ленты.ру») больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина, — большая потеря для Киева и всей страны».

Активист Роман Ратушный выступал против застройки Киева. Он решил стать добровольцем украинской армии. В результате боевых действий активист погиб. Как утверждают СМИ Украины, смерть Ратушного вызвала большой отклик среди украинцев в социальных сетях.

Ранее городской совет украинской столицы переименовал 95 улиц, площадей и переулков, связанных с Россией и СССР. «Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины», — утверждает Кличко.

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Кристина Есикова
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