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В Киеве переименовали улицу в честь «Азова»

Мэр Киева Кличко сообщил о переименовании 95 улиц, связанных с Россией и советским прошлым

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Киевский городской совет переименовал в честь Украины 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — сказано в сообщении главы Киева.

Например, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), а улица Питерская — Лондонской. Кроме того, улица Карла Маркса получила название улицы Гуцульской, в то время как улица Ростовская стала улицей Луцка.

По словам мэра, процесс «дерусификации» еще не закончен, на следующем пленарном заседании власти города планируют его продолжить.

Ранее Кличко призвал опустить железный занавес между Европой и Россией, запретив россиянам выезжать в страны Европейского союза (ЕС). Он также указал на то, что «свыше 70 процентов россиян поддерживают президента Владимира Путина».

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Анастасия Заикина
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