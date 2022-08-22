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Кличко призвал опустить железный занавес между Россией и Европой

Мэр Киева Виталий Кличко призвал вернуть железный занавес между Европой и Россией

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко призвал опустить железный занавес между Европой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в страны Европейского союза. Такое заявление он сделал в интервью изданию Bild.

«Железный занавес должен быть возвращен», — сказал Кличко. Он также указал на то, что «свыше 70 процентов россиян поддерживают президента Владимира Путина».

По его словам, несправедливо то, что «россияне наслаждаются жизнью в Европе, пока украинцы умирают».

«Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», — утверждает мэр Киева.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — подчеркнул он.

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Татьяна Антоненко
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