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Боррель не поддержал запрет на визы для россиян

Глава евродипломатии Боррель не поддержал полный запрет на шенгенские визы для россиян

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Globallokpress.com

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Его слова передает РИА Новости.

Глава евродипломатии назвал эту инициативу очень противоречивой. Он рассказал, что некоторые страны приняли ряд мер в этой области, но другие не планируют это поддерживать. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.

По мнению Борреля, крупным российским предпринимателям стоит запретить въезд в ЕС. При этом он напомнил, что многие россияне хотели бы покинуть страны и не готовы оставаться там в текущей ситуации. «Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», — резюмировал дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский потребовал, чтобы все страны Евросоюза прекратили выдавать шенгенские визы гражданам России. Он напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.

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Виктория Кондратьева
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