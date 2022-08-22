В Польше потребовали от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Замглавы МИД Польши Шинковский потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский потребовал, чтобы все страны Евросоюза прекратили выдавать шенгенские визы гражданам России. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Он добавил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. «Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями... Мы ограничили выдачу виз примерно на 80 процентов», — подчеркнул Шинковский.

По его словам, одним из условий получения визы теперь становится наличие карты поляка или семьи, живущей в Польше.

Некоторые оппозиционные политики Германии также выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Кроме того, рост числа отказов гражданам России в выдаче въездных документов сейчас наблюдается в Финляндии. Москва считает, что подобные действия — это политически мотивированная дискриминация.