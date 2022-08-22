В Германии предложили перестать выдавать шенгенские визы россиянам

Bild: оппозиционные политики Германии поддержали запрет на выдачу виз в ЕС гражданам РФ

Некоторые оппозиционные политики Германии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщает газета Bild.

Так, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) признал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло».

Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы Андреа Линдхольц представитель Христианско-социального союза (ХСС)

Другой оппозиционный политик Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.

Выдача виз россиянам в ЕС

Ранее в августе президент Латвии Эгил Левитс заявил, что республика вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Помимо этого, он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам ВНЖ и визы.

Позднее министр миграции Швеции Андерс Игеман также заявил, что власти страны желали бы ввести ограничения на выдачу виз россиянам вместо полного запрета. По его словам, прекращение выдачи шведских виз гражданам России было бы неправильным решением, которое ущемляло бы интересы рядовых людей.

Однако ряд европейских стран выступили против прекращения выдачи виз россиянам. Так, Греция и Кипр выступили против введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских туристов. Как заявил постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, это было бы неправильным решением. Он добавил, что визы от кипрских властей получают «даже граждане Турции».

Кроме того, Министерство иностранных дел Португалии выступило против запрета на въезд в Евросоюз для граждан России.Там добавили, что страна намерена участвовать в обсуждении по этому вопросу на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Праге 30-31 августа.

Реакция МИД

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что россияне вполне могут прожить без «привилегий» и «дарованных ярлыков» на посещение сопредельных территорий.

Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории Сергей Рябков замглавы МИД РФ