Президент Латвии призвал запретить выдачу турвиз россиянам

Президент Латвии Левитс заявил, что нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам

Президент Латвии Эгил Левитс считает, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Об этом он заявил во время выступления на 23-й ежегодной встрече политически репрессированных лиц в Икшкиле.

«Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо. Из принципа», — добавил Левитс.

Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы. По его словам, предыдущие правительства торговали видами на жительство исключительно из корыстных интересов некоторых политических дельцов. «Пришло время пересмотреть эту неудачную и опасную политику», — добавил глава государства.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.

В российском МИД в ответ на это заявили, что подобное решение противоречит международному праву.