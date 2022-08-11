Латвия официально признала «терроризмом» спецоперацию России на Украине

Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма

Парламент Латвии 11 августа официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Об этом сообщили на официальном сайте сейма республики.

В латвийском парламенте заявили, что якобы Россия на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный. Достигая политические цели войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность», — говорится в принятом заявлении сейма.

Парламент Латвии также призвал «страны Европейского Союза немедленно остановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии».

1 августа в Латвии объявили, что на государственном уровне рассмотрят вопрос признания России «государством, спонсирующим терроризм». Уже на следующий день комиссия сейма по иностранным делам признала РФ таковой. Теперь это заявление поддержал весь латвийский парламент.