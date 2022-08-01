В Латвии захотели признать Россию террористическим государством

Комиссия латвийского Сейма рассмотрит признание РФ террористическим государством 2 августа

Комиссия сейма Латвии по иностранным делам во вторник, 2 августа, рассмотрит заявление о признании России террористическим государством. Об этом со ссылкой на заявление председателя парламентской комиссии по иностранным делам Рихардса Колса сообщает издание Delfi.

В своем заявлении Колс раскритиковал военную операцию России на Украине, назвав ее аморальной, жестокой и варварской. «Во вторник комиссия сейма по иностранным делам рассмотрит заявление, о признании России террористическим государством», — добавил он.

Уточняется, что заседание комиссии состоится в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».