Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Латвии захотели признать Россию террористическим государством

Комиссия латвийского Сейма рассмотрит признание РФ террористическим государством 2 августа

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Комиссия сейма Латвии по иностранным делам во вторник, 2 августа, рассмотрит заявление о признании России террористическим государством. Об этом со ссылкой на заявление председателя парламентской комиссии по иностранным делам Рихардса Колса сообщает издание Delfi.

В своем заявлении Колс раскритиковал военную операцию России на Украине, назвав ее аморальной, жестокой и варварской. «Во вторник комиссия сейма по иностранным делам рассмотрит заявление, о признании России террористическим государством», — добавил он.

Уточняется, что заседание комиссии состоится в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пентагон начал стягивать авианосцы к Тайваню в преддверии визита Пелоси
Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань
Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео
В США назвали украинского депутата безумцем
Появились подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз с Россией
Россиян предупредили о записывающих разговоры в квартире устройствах
Кабмин ФРГ отказался назвать местоположение турбины для «Северного потока»
Путин посетовал на нежелание Запада следовать принципам ВТО
Житель Сербии рассказал о ситуации в стране после стрельбы на границе Косова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.