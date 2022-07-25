Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством

Депутаты СРЗП внесли в Думу законопроект о признании Украины террористическим государством

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма». Об этом говорится в релизе пресс-службы политического объединения, который поступил в «Ленту.ру» в понедельник, 25 июля.

Глава партии Сергей Миронов считает, что государство должно признаваться террористическим по нескольким основаниям: если оно ответственно за взрывы, поджоги или иные опасных для людей действия, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также за призывы к отчуждению части территории России.

«Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобожденных территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов», — отметил он, указав, что по действующему российскому законодательству террористической может быть признана только организация.

Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о срыве высадки диверсантов ВСУ в Днепровском лимане
Муравьиная колония оказалась подобием нейронной сети
Леонида Гозмана задержали в Москве
Врач назвал главные причины появления обвисшей груди у женщин
СК завершил дело в отношении устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова
Ученые предупредили о невозможности привыкнуть к ночным сменам
В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством
Лавров встретился с главой МИД Конго
Россиянку осудили на пять лет за кражу миллионов со счетов подопечных детей
Гигантские мадагаскарские тараканы в Москве попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.