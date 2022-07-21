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Пелоси пригрозила признать Россию спонсором терроризма

Politico: Пелоси пригрозила признать Россию страной-спонсором терроризма через конгресс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом пишет Politico.

По информации издания, конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к руководителю внешнеполитического ведомства с требованием наделить Москву таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.

Собеседники Politico рассказали, что принятие закона Конгрессом, «очевидно, является более сложным путем, чем назначение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина». Однако некоторые эксперты предупреждают, что объявление России страной-спонсором терроризма способно фактически прекратить любые отношения с Москвой.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. Он отметил, что соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом.

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Марина Совина
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