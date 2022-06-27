Президент Украины Зеленский попросил США признать Россию страной-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 27 июня, утром он обратился к США с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса.

«Соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир», — отметил глава Украины. Он добавил, что сообщил об этом участникам саммита «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге о планах США ввести новые санкции против России. В заявлении, распространенном пресс-службой американской администрации, уточняется, что Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают возможность введения очередного пакета антироссийских санкций.