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Байден рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России

Джо Байден рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России. Такое заявление он сделал во время совместного телефонного разговора, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В сообщении, распространенном пресс-службой американской администрации, уточняется, что Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают возможность введения очередного пакета антироссийских санкций.

Телефонные переговоры Байдена и Зеленского прошли 13 апреля. Беседа продлилась около часа. Глава Белого дома заверил украинского лидера в «неизменной поддержке» Украины Соединенными Штатами. Он также сообщил Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.

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Марина Совина
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