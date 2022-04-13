Джо Байден рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России

Президент США Джо Байден рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России. Такое заявление он сделал во время совместного телефонного разговора, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В сообщении, распространенном пресс-службой американской администрации, уточняется, что Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают возможность введения очередного пакета антироссийских санкций.

Телефонные переговоры Байдена и Зеленского прошли 13 апреля. Беседа продлилась около часа. Глава Белого дома заверил украинского лидера в «неизменной поддержке» Украины Соединенными Штатами. Он также сообщил Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.