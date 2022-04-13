США предоставят Украине вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию на $800 млн долларов

США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия. Об этом президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Я только что побеседовал с президентом Зеленским и уведомил его, что моя администрация санкционировала [выделение] дополнительно 800 миллионов долларов в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности», — приводит Белый дом слова американского президента.

В заявлении, распространенном на сайте ведомства, уточняется, что эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.

Ранее стало известно, что Пентагон предоставил Киеву «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade. В ведомстве уточнили, что они уже находятся на территории Украины. Представитель Пентагона отметил, что для обучения работе с беспилотниками необходимо всего один-два дня.