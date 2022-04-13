США отгрузили Украине «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade

Пентагон сообщил о передаче Украине значительного количества дронов-камикадзе Switchblade

Министерство обороны США отчиталось о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade. «Что касается беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства, то значительное их количество в настоящее время находится на территории Украины для использования их силами», — рассказал чиновник. Он уточнил, что для обучения работе с беспилотниками необходимо всего один-два дня.

Представитель Пентагона в разговоре с журналистами также сообщил, что США работают над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

О том, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи, президент Джо Байден сообщил в марте. Он также напомнил, что 12 марта его администрация утвердила пакет помощи на 200 миллионов долларов для поддержания стабильного потока вооружений на Украину.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов. В американской администрации уточнили, что помощь включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.