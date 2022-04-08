Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине

США сообщили, что военная помощь Киеву включает свыше 6 тысяч комплексов Stinger и Javelin

Военная помощь США Украине включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade. Такую информацию раскрыла пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в американской администрации, все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом США Джо Байденом в марте, были доставлены. При этом власти США «продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения», которые могут быть переданы Киеву.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.

6 апреля президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов. Согласно тексту меморандума, который подписал американский лидер, выделяемая помощь будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

Кроме того, по данным The New York Times, США поспособствуют передаче Украине советских танков. Как утверждает американское издание со ссылкой на источник в администрации США, Вашингтон намерен выступить посредником в процессе передачи Киеву советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться». При этом газета не привела количество техники, которую планируется передать украинским военным, а также не уточнила, какие страны могут принять участие в передаче вооружений.