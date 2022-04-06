Украина получит от США военную помощь в размере 100 миллионов долларов

Президент США Байден распорядился выделить Украине военную помощь в 100 миллионов долларов

Украина получит дополнительную военную помощь от Вашингтона в размере 100 миллионов долларов. О выделении Киеву средств распорядился президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно тексту меморандума, который подписал американский лидер, выделяемая помощь объемом в 100 миллионов долларов будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

Ранее научный сотрудник, докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз заявил, что США превратили Киев в оружие против Москвы. Он раскрыл главную цель США на Украине и заявил, что Штаты более 20 лет «оголтело милитаризируют» Украину, направляя усилия против России. Он отметил, что именно американская сторона несет ответственность за происходящее на Украине.