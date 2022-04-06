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Раскрыта главная цель США на Украине

Научный сотрудник Коулз заявил, что США превратили Украину в оружие против России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Научный сотрудник, докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз заявил, что США превратили Украину в оружие против России. Такое мнение он выразил в публикации для информационного портала The Gray Zone.

Коулз раскрыл главную цель США на Украине и заявил, что Штаты более 20 лет «оголтело милитаризируют» Украину, направляя усилия против России. По его мнению, именно американская сторона несет ответственность за происходящее на Украине.

Автор статьи отметил, что США организовали госпереворот на Украине в 2013–2014 годах, после чего американские войска обучали украинские вести боевые действия в населенных пунктах. Он назвал милитаризацию Украины параноидальным желанием к «доминированию в полном спектре».

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Исследователь добавил, что элиты США открыто используют граждан Украины в качестве пешек. У Вашингтона нет эффективной международной дипломатии, кроме того, антивоенное движение в стране отличаются слабостью — эти и другие факторы заставили находиться мир на грани ядерной катастрофы. Общественности Запада необходимо потребовать об остановке кризиса на Украине, заключил Коулз.

Ранее в США рассказали о невозможности предотвратить спецоперацию России на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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Марина Совина
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