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В США рассказали о невозможности предотвратить спецоперацию России на Украине

В Пентагоне заявили, что США не смогли бы предотвратить спецоперацию России на Украине
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Joshua Roberts / Reuters

США в любом случае не смогли бы предотвратить специальную операцию России на Украине, единственной возможностью сделать это было прямое военное вмешательство Вашингтона. С таким мнением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, его цитату приводит ТАСС.

По его словам, стремление остановить боевые действие потребовало бы применения американской армии. «А это, считаю, грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, и я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал», — подчеркнул генерал Марк Милли.

Кроме того, глава американского Генштаба предположил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще очень долго. «Считаю, что [конфликт] измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно», — заключил генерал. Кроме того, Милли говорил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между державами.

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Виктория Кондратьева
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