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США поспособствуют передаче Украине советских танков

New York Times: США поспособствуют передаче Украине советских танков

Фото: Reuters

США поспособствуют передаче Украине советских танков. Об этом сообщает The New York Times, передает ТАСС.

Как утверждает американское издание со ссылкой на источник в администрации США, Вашингтон намерен выступить посредником в процессе передачи Киеву советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться».

При этом газета не приводит количества техники, которую планируется передать украинским военным, а также не конкретизирует, какие страны могут принять участие в передаче вооружений.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сообщило, что США предоставят Украине еще 300 миллионов долларов в виде военной помощи.

В марте американский президент Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. 10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

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Марина Совина
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