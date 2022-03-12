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США окажут Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

Президент США Байден издал меморандум о военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ТАСС.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия (...) использовать средства в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — указано в документе.

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10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Документ направили на утверждение Байдену.

За 2021 год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину отправились противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.

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Варвара Кошечкина
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