США окажут Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

Президент США Байден издал меморандум о военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

Президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ТАСС.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия (...) использовать средства в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — указано в документе.

10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Документ направили на утверждение Байдену.

За 2021 год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину отправились противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.