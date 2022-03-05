США нарастили поставки оружия для городских боев на Украину до спецоперации

США резко нарастили поставки вооружения и защитного снаряжения на Украину в конце 2021 года, еще до начала специальной операции России в Донбассе. Об этом говорится в отчете о поставках Пентагона, с которым ознакомилась газета The Washington Post.

В документе говорится, что Пентагон еще в декабре снабжал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием и снаряжением, необходимым для ведения боев в городских условиях. В республику доставили в том числе дробовики и специальные защитные костюмы для военных, работающих с неразорвавшимися боеприпасами. При этом в последнюю неделю администрация президента США Джо Байдена впервые отправила зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger и увеличила поставки Киеву противотанковых ракет Javelin и других боеприпасов, отметила газета.

«Разнообразие, объем и сила огневой мощи, перебрасываемой в зону боевых действий, иллюстрируют, в какой степени Соединенные Штаты стремились подготовить украинские вооруженные силы к ведению гибридной войны против России, даже несмотря на то, что президент Байден прямо исключил ввод американских войск в зону конфликта», — говорится в публикации.

Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности назвал поставки вооружения Украине непрерывным процессом, длящимся уже много лет. «Мы просто ускорили процесс определения требований и наши консультации, а также [консультации] с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса», — объяснил он.

Собеседник The Washington Post добавил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину отправились противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.

Ранее в марте стало известно, что США в рамках пакета военной помощи поставили Украине сотни ЗРК Stinger. Поставки были осуществлены в рамках пакета летальной и нелетальной помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, который Белый дом анонсировал ранее. Пакет помощи включает, в том числе, противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».