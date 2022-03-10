Конгресс США принял пакет помощи Украине на 14 миллиардов долларов

Конгресс США принял пакет финансирования правительства, в него вошли $ 13,6 млрд для Киева

Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, а общая сумма составила 1,5 триллиона долларов, передает РИА Новости.

Для Киева из этих средств будет направлена гуманитарная, военная и экономическая помощь. По итогам голосования документ будет передан в Сенат, а затем на утверждение американскому президенту Джо Байдену.

Конгресс выделил 782 миллиарда долларов на оборону страны, 730 миллиардов на необоронные цели. Пакет в поддержку Украины стал самым крупным на сегодняшний день, он включает также расходы на укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи Киеву в области обороны и безопасности.

