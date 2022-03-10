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Министры обороны США и Украины обсудили дальнейшую военную помощь

Глава Пентагона Остин провел переговоры с министром обороны Украины Резниковым

Фото: Pixabay.com

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи Киеву, передает РИА Новости.

Глава Пентагона уточнил, что провел переговоры с украинским министром. Они обсудили вопрос дальнейшей помощи в области обороны и безопасности. Подробности и итоги разговора он приводить не стал.

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В марте стало известно, что США резко нарастили поставки вооружения и защитного снаряжения на Украину в конце 2021 года, еще до начала специальной операции России в Донбассе. Пентагон еще в декабре снабжал бойцов Вооруженных сил Украины оружием и снаряжением, необходимым для ведения боев в городских условиях. В республику доставили в том числе дробовики и специальные защитные костюмы для военных, работающих с неразорвавшимися боеприпасами.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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