В Пентагоне сообщили, что США предоставят Украине еще $300 миллионов в виде военной помощи

США предоставят Украине еще 300 миллионов долларов в виде военной помощи. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины [Ukraine Security Assistance Initiative, USAI] Пентагон предоставит до 300 миллионов долларов помощи в области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя», — говорится в заявлении.

Ранее в США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».

В марте американский президент Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. 10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.