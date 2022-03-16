Военная помощь Украине от США достигнет миллиарда долларов

Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно 800 млн долларов военной помощи

США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. «Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России», — резюмировал он.

Таким образом, за неделю объем американской военной помощи Киеву достигнет миллиарда долларов. Байден рассказал, что помимо финансовой поддержки украинской стороне будут переданы 800 систем ПВО, а также 20 единиц боеприпасов.

Ранее стало известно, что власти США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против России на фоне ситуации вокруг Украины. CNN пишет, что новые ограничения коснутся высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.