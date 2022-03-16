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США расширят санкции против России с учетом предложений Зеленского

США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против России

Фото: J. Scott Applewhite / Reuters

Власти США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, передает РИА Новости.

По информации CNN, новые ограничения коснутся высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. Отмечается, что список лиц, которые попадут под рестрикции, будет подготовлен с учетом предложений украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил перед обеими палатами конгресса США и призвал его членов оказать республике помощь для противостояния России. Глава государства вновь попросил Вашингтон закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300.

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Виктория Кондратьева
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