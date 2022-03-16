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Зеленский выступил в Конгрессе США

Президент Зеленский призвал США предоставить Украине системы ПВО С-300

Фото: Drew Angerer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед обеими палатами Конгресса США и призвал его членов оказать республике помощь для противостояния российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, политик вновь попросил Вашингтон закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

«Много ли я прошу, создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей, много ли мы просим? Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что Россия могла бы кардинально пересмотреть свою политику в отношении Украины, если оказалась в еще более тяжелой экономической ситуации. Связи с этим глава государства попросил конгрессменов запретить любым американским компаниям вести деятельность на российском рынке, а также закрыть все порты для импорта товаров из РФ.

«Это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип», — пояснил он.

Кроме того, Зеленский счел возможным организовать с помощью США новую международную организацию, назвав ее «Союз ответственных стран». По задумке политика, структура может быть наделена полномочиями «немедленно останавливать конфликты» и оказывать любой стране «необходимую помощь в течение 24 часов».

Ранее президент Украины предложил жителям страны начинать свое утро с минуты молчания по погибшим в боях с Россией украинским военным. Она будет проходить ежедневно в 9:00 по киевскому времени.

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Алевтина Запольская
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