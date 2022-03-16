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Зеленский поручил украинцам начинать утро с минуты молчания

Зеленский подписал указ о ежедневной минуте молчания для украинцев

Фото: Reuters

Украинцам поручили начинать утро с минуты молчания. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания… Каждое утро в 9:00 (10:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») на всей территории нашей страны будем вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь», — объявил Зеленский. Украинская минута молчания будет проводиться ежедневно.

С момента начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года, Зеленский регулярно обращается к украинцам с обращениями. Риторика украинского президента постепенно меняет политический курс Украины — 15 марта Зеленский признал невозможность вступления страны в НАТО, а 16 марта заявил о реалистичности соглашения с Россией.

Ранее в «бегущей строке» прямого эфира телеканала «Украина 24» появился призыв Зеленского к Вооруженным силам Украины прекратить сопротивление российским войскам и сложить оружие. Текст оказался фейком.

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Дмитрий Настасьев
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