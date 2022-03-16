На украинском телеканале появился призыв «Зеленского» к капитуляции

В эфире «Украины 24» появился фейковый призыв Владимира Зеленского к капитуляции

Зрители телеканала «Украина 24» заметили в «бегущей строке» прямого эфира фейковый призыв президента страны Владимира Зеленского сложить оружие и капитулировать перед российской армией. Об этом сообщает ТАСС.

Призыв появился в 13.32 по московскому времени во время беседы ведущих с одним из гостей канала. Текст обращения, составленный от имени якобы главы государства, сообщал о готовности украинских властей принять «сложные решения» и отказаться от противостояния.

«Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать», — говорилось в послании.

Через несколько минут после инцидента руководство «Украины 24» сообщило о взломе канала. Владимир Зеленский также опроверг публикацию якобы от своего имени.

«Что касается последней детской провокации с призывом сложить оружие… Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся», — заявил он в коротком видеообращении.

Ранее президент Украины призвал продолжать переговоры с Россией, несмотря на трудности, которые возникают во время встреч. «Это важно, тяжело, но важно. Потому что любая война заканчивается соглашением», — признавал политик.