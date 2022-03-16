Президент Украины Зеленский призвал продолжать переговоры с Россией несмотря на трудности

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение в своем официальном Telegram-канале. В нем глава государства заявил, что российско-украинские переговоры должны продолжаться.

Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией и призвал их продолжать несмотря на трудности. По его мнению, позиции делегаций стали звучать более реалистично. Однако сторонам требуется еще время на принятие итоговых решений.

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно. Потому что любая война заканчивается соглашением. Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — заявил украинский лидер.

Ранее на Украине оценили переговоры с Россией. Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк анонсировал продолжение диалога 16 марта. Он назвал переговорный процесс «очень сложным и жестким».

14 марта начался четвертый раунд переговоров Москвы и Киева. Он прошел онлайн, после чего стороны объявили перерыв на сутки. 15 марта Подоляк сообщил, что консультации возобновились.