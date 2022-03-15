На Украине оценили переговоры с Россией и назвали сроки их продолжения

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что переговоры с РФ продолжатся в среду

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил состоявшийся 15 марта очередной раунд переговоров с Россией и назвал сроки их продолжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на станицу чиновника в Twitter.

По словам советника, переговоры продолжатся в среду, 16 марта. Во время перерыва свою деятельность продолжат рабочие подгруппы.

«Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — указал Подоляк.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил об умеренном оптимизме из-за хода переговоров с Россией. По его словам, диалог стал более конструктивным, но прорыв будет достигнут при участии глав государств.

