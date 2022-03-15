В офисе Зеленского заявили об умеренном оптимизме из-за переговоров с Россией

Замглавы офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией стали более конструктивными

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил об умеренном оптимизме из-за хода переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жовквы, во время предыдущих раундов переговоров Москва не была готова услышать позицию Киева и выдвигала ультиматумы. «Что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном», — отметил Жовква.

По его словам, диалог стал более конструктивным. «Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины после окончания войны. Мы умеренно оптимистичны, но мы понимаем, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств», — добавил он.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что переговоры с Россией «идут не так легко, как хотелось бы каждой стороне», но возможен компромисс.

14 марта начался четвертый раунд переговоров Москвы и Киева. Он прошел онлайн, затем стороны объявили перерыв на сутки. 15 марта советник главы офиса Зеленского сообщил, что консультации возобновились.