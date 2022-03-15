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Спикер Рады оценил ход переговоров с Россией

Спикер Рады Стефанчук заявил, что переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы

Фото: РИА Новости

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук оценил ход переговоров с Россией, передает РИА Новости.

«Я знаю, что переговоры идут, идут не так легко, как хотелось бы каждой стороне, но для этого есть компромисс», — заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что «не могут войти в систему компромисса» вопросы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По словам Стефанчука, представители украинской делегации получают инструкции, в которых говорится, что данные темы «не могут быть вопросом переговоров».

«Мы можем обговорить те или иные вещи, но при условии, что они не пересекают обозначенные выше красные линии», — заключил глава Рады.

14 марта начался очередной раунд переговоров Москвы и Киева. Он состоялся онлайн, после чего стороны взяли технический перерыв на сутки. 15 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что консультации возобновились.

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Алевтина Запольская
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