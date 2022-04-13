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Байден заверил Зеленского в «неизменной поддержке» Украины

Джо Байден заверил Зеленского в «неизменной поддержке» Украины со стороны США

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его в «неизменной поддержке» Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден позвонил президенту Зеленскому для того, чтобы проинформировать его о постоянной поддержке Украины со стороны США», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что беседа глав двух стране продлилась около часа — с 11:41 до 12:39 по местному времени (с 18:41 до 19:39 мск).

В ходе телефонных переговоров Байден также сообщил Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В заявлении Белого дома уточняется, что эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.

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Марина Совина
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