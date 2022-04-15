WP заявила о просьбе Украины к США признать Россию страной-спонсором терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена признать Россию «страной-спонсором терроризма». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Источники WP рассказали, что с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом. Отмечается, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Байден заявил украинскому коллеге о планах США ввести новые санкции против России. В заявлении, распространенном пресс-службой американской администрации, уточняется, что Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают возможность введения очередного пакета антироссийских санкций.