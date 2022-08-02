Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной

Комиссия Сейма Латвии признала Россию страной, поддерживающей терроризм

Комиссия латвийского сейма по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Москва якобы на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации, в частности поставляла оружие Сирии.

«В настоящее время Россия избрала аналогичную — жестокую, аморальную и незаконную тактику на Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам, тем самым нанося не только огромный физический ущерб, но и стремясь деморализовать и запугать украинское общество», — заявил председатель комиссии Рихардс Колс.

Члены комиссии также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России.

О намерении Латвии признать Россию террористическим государством стало известно накануне. Тогда Колс раскритиковал военную операцию России на Украине, назвав ее варварской.