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Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной

Комиссия Сейма Латвии признала Россию страной, поддерживающей терроризм

Фото: Михаил Куравлев / Reuters

Комиссия латвийского сейма по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Москва якобы на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации, в частности поставляла оружие Сирии.

«В настоящее время Россия избрала аналогичную — жестокую, аморальную и незаконную тактику на Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам, тем самым нанося не только огромный физический ущерб, но и стремясь деморализовать и запугать украинское общество», — заявил председатель комиссии Рихардс Колс.

Члены комиссии также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России.

О намерении Латвии признать Россию террористическим государством стало известно накануне. Тогда Колс раскритиковал военную операцию России на Украине, назвав ее варварской.

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Варвара Кошечкина
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