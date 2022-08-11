В России высказались о противоречащем международному праву решении Латвии

МИД: объявление Латвией России страной-спонсором терроризма нарушает международное право

Объявление Латвией России «государством-спонсором терроризма» грубо противоречит международному праву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Дипломаты обратили внимание, что такой шаг со стороны Сейма Латвии нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное решение является очередным проявлением русофобии со стороны латвийских властей.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о "признании" Российской Федерации "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики», — говорится в документе.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.